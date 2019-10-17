У главы церковной дипломатии появился еще один заместитель

Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид - выпускник Богословского факультета Афинского университета в 1998-2002 годах, владеет греческим, английским и разговорным арабским языками. Он работал в ОВЦС сотрудником секретариата по межправославным отношениям и "имеет богатый опыт зарубежного служения": сначала в качестве представителя Русской православной церкви при патриархе Александрийском и всей Африки в 2004-2013 годах, затем в качестве епископа Аргентинского и Южно-Американского в 2013-2018 годах, сообщает сайт РПЦ.