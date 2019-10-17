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РИА Новости
Религия и мировоззрение

У главы церковной дипломатии появился еще один заместитель

22:25 17.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКупола Верхоспасского собора Московского Кремля
Купола Верхоспасского собора Московского Кремля
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Купола Верхоспасского собора Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Синод Русской православной церкви в четверг назначил архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида заместителем председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС), сообщается на сайте Русской церкви.
Заместителями председателя ОВЦС уже являются протоиерей Николай Балашов и архимандрит Филарет (Булеков).
При этом архиепископ Леонид сохранит должность правящего архиерея Владикавказской епархии. Главой ОВЦС является митрополит Волоколамский Иларион.
Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид - выпускник Богословского факультета Афинского университета в 1998-2002 годах, владеет греческим, английским и разговорным арабским языками. Он работал в ОВЦС сотрудником секретариата по межправославным отношениям и "имеет богатый опыт зарубежного служения": сначала в качестве представителя Русской православной церкви при патриархе Александрийском и всей Африки в 2004-2013 годах, затем в качестве епископа Аргентинского и Южно-Американского в 2013-2018 годах, сообщает сайт РПЦ.
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Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаНиколай БалашовРусская православная церковьОбщество
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