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РИА Новости

Экс-полковник Захарченко в последнем слове вспомнил сериал "Игра престолов"

22:12 17.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Захарченко. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, в последнем слове в Мосгорсуде сравнил себя с героем сериала "Игра престолов" Тирионом Ланнистером, несправедливо обвиненным в убийстве племянника.
Мосгорсуд в четверг снизил до 12 лет и 6 месяцев 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД за взяточничество.
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
26 сентября, 17:39РИА Новости
Мосгорсуд не нашел нарушений в работе судьи по делу Захарченко-старшего
Захарченко отметил, что сам бы не стал смотреть этот сериал, но в СИЗО только два канала. "Там одного героя, карлика, обвинили, что он отравил своего племянника", - рассказал Захарченко, отметив, что он так же несправедливо обвинен и "его судьба предрешена".
"Но это было в средние века, а сейчас современный суд", - добавил экс-полковник.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02РИА Новости
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
оправдали,скостили. пару откатов с остатка и совсем отпустят. а кого-то за шоколадку посадили.
17 октября, 22:54
Дмитрий Олейник
4300303
Люди ипотеку берут на 30лет 3-5лямов. А тут 9 лярдов 12 лет. А ведь где-то ещё закопано раз в пять больше. Судя по его взгляду он не переживает.
17 октября, 23:26
ВВВаня Ваничкин
4200700
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