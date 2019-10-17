Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в шутку назвала гениальными сообщения, что она намеренно устроила скандал с наркотиками ради пиара.

Артистка разметила в инстаграме скриншот публикации, в которой ее задержание назвали фейком и "пиаром года".

"Как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм?" — сыронизировала она.

Также актриса назвала публикации СМИ о ней "давлением и гадостями" и поблагодарила поклонников за поддержку.

Скандал с наркотиками

В конце сентября в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали с наркотиками, сама артистка эти сообщения отрицает.

После появления публикаций о задержании актрисы МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. Кроме того, ранее СМИ опубликовали видео задержания похожей на артистку женщины, на котором та стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.