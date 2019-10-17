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РИА Новости

Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками

22:07 17.10.2019 (обновлено: 00:04 18.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Наталья Бочкарева
Актриса и телеведущая Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в шутку назвала гениальными сообщения, что она намеренно устроила скандал с наркотиками ради пиара.
Артистка разметила в инстаграме скриншот публикации, в которой ее задержание назвали фейком и "пиаром года".
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"Как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм?" — сыронизировала она.
Также актриса назвала публикации СМИ о ней "давлением и гадостями" и поблагодарила поклонников за поддержку.

Скандал с наркотиками

В конце сентября в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали с наркотиками, сама артистка эти сообщения отрицает.
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После появления публикаций о задержании актрисы МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. Кроме того, ранее СМИ опубликовали видео задержания похожей на артистку женщины, на котором та стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.
По данным газеты "Московский комсомолец", на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, ее якобы отпустили под подписку о невыезде.
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Наталья БочкареваШоу-бизнесРоссия
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