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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики "Хайат Тахрир аш-Шам"* перебросили часть сил из Идлиба в Латакию

22:06 17.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Не менее 500 террористов переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, на этом направлении сосредоточены уже 3,5 тысячи боевиков группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Днем ранее Бакин сообщил, что террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"* активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в сирийской Латакии.
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"В идлибской зоне деэскалации продолжается перегруппировка сил террористических организаций. Из района населенного пункта Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб в район населенного пункта Кбана провинции Латакия переброшено не менее 500 боевиков, значительная часть которых является выходцами из иностранных государств", - сказал он на брифинге.
По его словам, сейчас на данном направлении сконцентрированы уже более 3,5 тысяч боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам"*.
Генерал-майор добавил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
*Запрещенная в России террористическая организация
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