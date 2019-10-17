Боевики "Хайат Тахрир аш-Шам"* перебросили часть сил из Идлиба в Латакию

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Не менее 500 террористов переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, на этом направлении сосредоточены уже 3,5 тысячи боевиков группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Днем ранее Бакин сообщил, что террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"* активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в сирийской Латакии.

"В идлибской зоне деэскалации продолжается перегруппировка сил террористических организаций. Из района населенного пункта Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб в район населенного пункта Кбана провинции Латакия переброшено не менее 500 боевиков, значительная часть которых является выходцами из иностранных государств", - сказал он на брифинге.

По его словам, сейчас на данном направлении сконцентрированы уже более 3,5 тысяч боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам"*.

Генерал-майор добавил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.