В зал заседаний евросаммита подложили тыквы

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Тыквы, напоминающие лидерам ЕС о приближении не только даты Brexit 31 октября, но и Хеллоуина, размещены в центре переговорного зала в Брюсселе, где в четверг проходит евросаммит.

Ранее в четверг лидеры 27 стран после консультаций с премьером Британии Борисом Джонсоном одобрили обновленный вариант сделки о выходе Великобритании из ЕС.

Как свидетельствуют распространенные в пресс-центре Совета ЕС кадры из зала заседаний, который для прессы закрыт, по центру от круглого стола вместе с протокольными цветами артистично разложены большие и маленькие тыквы разных форм и цветов.

Совпадение планируемой даты "развода" Лондона и ЕС с датой Хэллоуина ранее уже вызывало волну саркастических замечаний в европейской прессе. Вариант "жесткого" выхода Британии из ЕС, то есть без соглашения, вызывал в ЕС серьезные опасения из-за возможных последствий для экономики.