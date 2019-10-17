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РИА Новости

В зал заседаний евросаммита подложили тыквы

22:06 17.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТыква для Хэллоуина
Тыква для Хэллоуина
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Тыква для Хэллоуина. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Тыквы, напоминающие лидерам ЕС о приближении не только даты Brexit 31 октября, но и Хеллоуина, размещены в центре переговорного зала в Брюсселе, где в четверг проходит евросаммит.
Ранее в четверг лидеры 27 стран после консультаций с премьером Британии Борисом Джонсоном одобрили обновленный вариант сделки о выходе Великобритании из ЕС.
Председатель Европейского совета Дональд Туск
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Как свидетельствуют распространенные в пресс-центре Совета ЕС кадры из зала заседаний, который для прессы закрыт, по центру от круглого стола вместе с протокольными цветами артистично разложены большие и маленькие тыквы разных форм и цветов.
Совпадение планируемой даты "развода" Лондона и ЕС с датой Хэллоуина ранее уже вызывало волну саркастических замечаний в европейской прессе. Вариант "жесткого" выхода Британии из ЕС, то есть без соглашения, вызывал в ЕС серьезные опасения из-за возможных последствий для экономики.
Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября в США, Канаде и Европе.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitХэллоуинЕвросоюзВеликобританияВ мире
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