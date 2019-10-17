Посол в США прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва настаивает на восстановлении рабочих, прагматичных отношений между Россией и США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя ситуацию с выдачей американских виз российским делегациям.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.

"То, что случилось с делегацией Сергея Викторовича Лаврова (на ООН) - это настолько неприемлемо, мне трудно подобрать приличные слова по данному поводу", - сказал он в интервью каналу "Россия 24"

"Я даже не представляю, какие могут быть даны объяснения американкой стороны в отношение того, почему российские представители не могут приехать на международное мероприятие, почему российские представители не могут приехать в рамках двухсторонних обменов. А срывов такого плана достаточно много", - заявил посол.