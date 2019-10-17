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РИА Новости

Дело о сбитом под Кировом мальчике передали в центральный аппарат СК

21:58 17.10.2019
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© Фото : ГИБДД по Кировской областиМесто ДТП в селе Буйское
Место ДТП в селе Буйское
© Фото : ГИБДД по Кировской области
Место ДТП в селе Буйское
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин передал для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства дело о ДТП в Кировской области, в котором погиб шестилетний мальчик, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, в июле 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Эксперт в крови у ребенка обнаружил 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не согласны родственники погибшего мальчика. Ранее Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по этому делу.
"В связи с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования Александр Бастрыкин поручил данное уголовное дело передать в Главное следственное управление СК России для дальнейшего объективного и всестороннего расследования, в ходе которого изучить все доводы родственников погибшего ребенка, а также провести повторные судебно-медицинские экспертизы", - заявила Петренко.
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинКировская областьРоссияПроисшествия
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