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РИА Новости
Война в Сирии

ВС Турции будут отвечать за безопасность буферной зоны в Сирии

21:56 17.10.2019
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© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Турции будут "преимущественно" отвечать за безопасность в буферной зоне на севере Сирии, говорится в совместном заявлении США и Турции.
"Зону безопасности будут поддерживать преимущественно вооруженные силы. Обе стороны повысят сотрудничество по всем направлениям реализации этой зоны", - говорится в заявлении. В тексте не упомянуты вооруженные отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые Анкарой и ведущие бои против курдских формирований.
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"Турецкая сторона выразила обязательство обеспечивать безопасность и благосостояние жителей всех населенных пунктов в зоне безопасности, контролируемой турецкими силами, и подтвердила, что будет максимально заботиться о том, чтобы не нанести вред гражданским лицам и гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении.
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