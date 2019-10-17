ВС Турции будут отвечать за безопасность буферной зоны в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Турции будут "преимущественно" отвечать за безопасность в буферной зоне на севере Сирии, говорится в совместном заявлении США и Турции.

"Зону безопасности будут поддерживать преимущественно вооруженные силы. Обе стороны повысят сотрудничество по всем направлениям реализации этой зоны", - говорится в заявлении. В тексте не упомянуты вооруженные отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые Анкарой и ведущие бои против курдских формирований.