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РИА Новости
Война в Сирии

В Красном Полумесяце прокомментировали турецкую операцию в Сирии

21:49 17.10.2019
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© РИА Новости / Борис Милованов Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" в Восточной Гуте, Сирия
Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Восточной Гуте, Сирия
© РИА Новости / Борис Милованов
Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" в Восточной Гуте, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Турция проводит военную операцию на севере Сирии, не нарушая нормы международного гуманитарного права и не разрушая объекты гражданской инфраструктуры, сообщил РИА Новости глава турецкого отделения общества Красного Полумесяца Керем Кынык.
По его словам, организация предоставляет помощь по обеим сторонам трансграничной операции, направленной против курдских формирований.
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"Мы наблюдаем за операцией (Турции), потому что мы находимся там (на месте ее проведения). Гуманитарное право, действительно, уважается в ходе этой операции. И все общественные инфраструктурные объекты, больницы и дома также нетронуты", - заявил Кынык.
Кынык призвал международное сообщество "принять военную операцию" Турции, поскольку в ее основе лежит "гуманитарная цель".
Возможно, добровольные возвращенцы из Турции и из различных регионов Сирии поселятся здесь. И эта операция (сократит) страдания людей в Сирии", - добавил он.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.
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