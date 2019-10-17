В Красном Полумесяце прокомментировали турецкую операцию в Сирии

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Турция проводит военную операцию на севере Сирии, не нарушая нормы международного гуманитарного права и не разрушая объекты гражданской инфраструктуры, сообщил РИА Новости глава турецкого отделения общества Красного Полумесяца Керем Кынык.

По его словам, организация предоставляет помощь по обеим сторонам трансграничной операции, направленной против курдских формирований.

"Мы наблюдаем за операцией (Турции), потому что мы находимся там (на месте ее проведения). Гуманитарное право, действительно, уважается в ходе этой операции. И все общественные инфраструктурные объекты, больницы и дома также нетронуты", - заявил Кынык.

Кынык призвал международное сообщество "принять военную операцию" Турции, поскольку в ее основе лежит "гуманитарная цель".

Возможно, добровольные возвращенцы из Турции и из различных регионов Сирии поселятся здесь. И эта операция (сократит) страдания людей в Сирии", - добавил он.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.