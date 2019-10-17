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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Турции прокомментировал результаты переговоров с США

21:48 17.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Турция получила желаемые ею результаты по итогам переговоров с США по Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Ранее резидент Турции Тайип Эрдоган провел продолжавшиеся более 4 часов переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов за 30 километров от границы с Турцией.
"Сегодня при переговорах мы получили то, что хотели. США приняли важность создания зоны безопасности. Мы полностью договорились. Они приняли нашу обеспокоенность. Мы договорились о том, что силы сирийских курдов сдадут тяжелое вооружение и будут уничтожены их укрепления", - сказал Чавушоглу.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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