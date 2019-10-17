"Тамбовская индейка" увеличит производственные мощности в полтора раза

ТАМБОВ, 17 окт - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов подписали соглашение о господдержке строительства второй очереди предприятия "Тамбовская индейка" в Первомайском районе, благодаря которой производственные мощности предприятия увеличатся с 55 до 82 тысяч тонн мяса птицы в год в живом весе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Церемония подписания прошла в представительстве Тамбовской области в Москве.

Согласно документу, к середине 2021 года "Черкизово" построит в Тамбовской области комплекс площадок доращивания и откорма. Тамбовская область предоставит "Черкизово" господдержку в виде налоговых льгот по налогу на имущество. Общий размер господдержки в период с 2020 по 2025 годы составит 211 миллионов рублей.

“После запуска второй очереди производительность "Тамбовской индейки" увеличится примерно на 50%. В расширение производства "Черкизово" планирует направить около 4 миллиардов инвестиций. Реализация проекта позволит создать в регионе 205 новых рабочих мест", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, глава региона считает этот проект приоритетным.