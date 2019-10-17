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РИА Новости
Тамбовская область

"Тамбовская индейка" увеличит производственные мощности в полтора раза

21:43 17.10.2019
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© Flickr / ExperienceLAИндейка
Индейка
© Flickr / ExperienceLA
Индейка. Архивное фото
ТАМБОВ, 17 окт - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов подписали соглашение о господдержке строительства второй очереди предприятия "Тамбовская индейка" в Первомайском районе, благодаря которой производственные мощности предприятия увеличатся с 55 до 82 тысяч тонн мяса птицы в год в живом весе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Церемония подписания прошла в представительстве Тамбовской области в Москве.
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Согласно документу, к середине 2021 года "Черкизово" построит в Тамбовской области комплекс площадок доращивания и откорма. Тамбовская область предоставит "Черкизово" господдержку в виде налоговых льгот по налогу на имущество. Общий размер господдержки в период с 2020 по 2025 годы составит 211 миллионов рублей.
“После запуска второй очереди производительность "Тамбовской индейки" увеличится примерно на 50%. В расширение производства "Черкизово" планирует направить около 4 миллиардов инвестиций. Реализация проекта позволит создать в регионе 205 новых рабочих мест", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, глава региона считает этот проект приоритетным.
"Группа "Черкизово" - один из главных стратегических инвесторов для Тамбовской области. Объем инвестиций за последние 10 лет составил порядка 9,7 миллиарда рублей. На предприятиях трудятся около 2000 жителей региона. Поэтому в рамках сотрудничества мы должны создавать определенные условия для таких инвесторов в области строительства инфраструктуры и законодательства. Ведь эти предприятия дают высокие производственные показатели, от которых мы получаем социальный и налоговый эффект. Кроме того, такие инвестиционные проекты решают проблемы продовольственной безопасности и импортозамещения", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьТамбовЭкономика
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