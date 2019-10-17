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РИА Новости
Война в Сирии

США будут руководить отводом курдских формирований в Сирии, заявил Трамп

21:42 17.10.2019
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© AP Photo / Syrian Democratic ForcesЧлен Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут руководить отводом курдских формирований в Сирии.
"Мы будем внимательно следить, мы будем руководить, будет очень мощный и жесткий контроль", - заявил Трамп журналистам в Техасе, где он находится с предвыборной поездкой.
Президент Дональд Трамп
Вчера, 21:39Война в Сирии
Трамп прокомментировал соглашение США и Турции по операции в Сирии
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что договоренности с Турцией о прекращении огня подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. При этом Пенс заявил, что войска США в этот район не вернутся.
Президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииМайк ПенсВойна в СирииДональд ТрампСирияСШАВ мире
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