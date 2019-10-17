США будут руководить отводом курдских формирований в Сирии, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут руководить отводом курдских формирований в Сирии.

"Мы будем внимательно следить, мы будем руководить, будет очень мощный и жесткий контроль", - заявил Трамп журналистам в Техасе, где он находится с предвыборной поездкой.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что договоренности с Турцией о прекращении огня подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. При этом Пенс заявил, что войска США в этот район не вернутся.

Президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.