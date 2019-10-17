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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп прокомментировал соглашение США и Турции по операции в Сирии

21:39 17.10.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения сделки с Турцией нужно было действовать жестко, но справедливо.
Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара прекратит военную операцию в Сирии.
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
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"Эта сделка была невозможна 3 дня назад. Нужно было действовать жестко, но справедливо, чтобы ее достичь", - написал Трамп у себя в Twitter.
Он отметил, что эта сделка является "отличной для всех".
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
*Запрещенная в России террористическая организация
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