Трамп прокомментировал соглашение США и Турции по операции в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения сделки с Турцией нужно было действовать жестко, но справедливо.

Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара прекратит военную операцию в Сирии.

"Эта сделка была невозможна 3 дня назад. Нужно было действовать жестко, но справедливо, чтобы ее достичь", - написал Трамп у себя в Twitter

Он отметил, что эта сделка является "отличной для всех".

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.