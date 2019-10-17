Турция прекратит операцию в Сирии после отхода курдов из зоны безопасности

АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Турция полностью прекратит операцию в Сирии после отвода сил сирийских курдов за пределы зоны безопасности, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел 4-часовые переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией.

"Мы сделаем перерыв на пять суток. Это не перемирие, не прекращение огня, это перерыв. Перемирие дается между двумя враждующими странами. А здесь мы даем возможность уйти силам самообороны сирийских курдов за пределы 32-километровой зоны безопасности. После того как они уйдут, пойдет речь о полном прекращении операции. Мы будем продолжать бороться против ИГ*", - сказал Чавушоглу.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.