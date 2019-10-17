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РИА Новости

СК проверяет информацию об избиении осужденного во владимирской колонии

21:34 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Исправительная колония. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по обращениям правозащитника о том, что в колонии №7 Владимирской области избили осужденного, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Ирина Минина.
Информацию об инциденте опубликовал правозащитник Борис Ушаков на сайте "Gulagu.net". По его данным, к осужденному Карену Григоряну в камеру пришли восемь человек в масках – осужденные и сотрудники колонии, которые избили его и унизили. Правозащитник отмечает, что в связи с инцидентом Григорян объявил голодовку.
"Нам 16 октября поступили три обращения от Ушакова: два по интернет-приемной, одно в сообществе следственного управления в социальной сети "Вконтакте". Все зарегистрировано в установленном законом порядке. Проводится проверка", - сообщила Минина.
РИА Новости пока не располагает комментарием УФСИН по региону и региональной ОНК.
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