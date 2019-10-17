СК проверяет информацию об избиении осужденного во владимирской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по обращениям правозащитника о том, что в колонии №7 Владимирской области избили осужденного, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Ирина Минина.

Информацию об инциденте опубликовал правозащитник Борис Ушаков на сайте " Gulagu.net ". По его данным, к осужденному Карену Григоряну в камеру пришли восемь человек в масках – осужденные и сотрудники колонии, которые избили его и унизили. Правозащитник отмечает, что в связи с инцидентом Григорян объявил голодовку.

"Нам 16 октября поступили три обращения от Ушакова: два по интернет-приемной, одно в сообществе следственного управления в социальной сети "Вконтакте". Все зарегистрировано в установленном законом порядке. Проводится проверка", - сообщила Минина.