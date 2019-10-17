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РИА Новости
Война в Сирии

США будут способствовать отводу курдских формирований в Сирии, заявил Пенс

21:24 17.10.2019
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© AP Photo / Syrian Democratic ForcesЧлен Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. США будут способствовать отводу курдских формирований в Сирии, заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам прошедшей в Анкаре встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Наша администрация уже контактирует с сирийскими оборонными силами, и мы уже начали содействовать их безопасному выводу из района безопасности в Сирии, расположенному к юго-восточной границе Турции, шириной приблизительно в 20 миль (порядка 30 километров)", - сказал Пенс.
Вице-президент США Майк Пенс
Вчера, 21:04Война в Сирии
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Он подчеркнул, что США и Турция договорились в будущем решать вопросы с зонами безопасности мирным путем.
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Война в СирииМайк ПенсВойна в СирииТурцияСирияСШАВ мире
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