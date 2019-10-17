США будут способствовать отводу курдских формирований в Сирии, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. США будут способствовать отводу курдских формирований в Сирии, заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам прошедшей в Анкаре встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Наша администрация уже контактирует с сирийскими оборонными силами, и мы уже начали содействовать их безопасному выводу из района безопасности в Сирии, расположенному к юго-восточной границе Турции, шириной приблизительно в 20 миль (порядка 30 километров)", - сказал Пенс.