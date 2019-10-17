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РИА Новости

Госавтоинспекция продемонстрировала разработки в сфере безопасности

21:13 17.10.2019 (обновлено: 21:16 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Последние разработки и технологии в сфере обеспечения безопасности дорожного движения вошли в экспозицию Госавтоинспекции МВД России на международной специализированной выставке "Дорога-2019", которая открылась в среду, 16 октября, в Екатеринбурге.
На выставке представлен научно-технический потенциал 76 российских и зарубежных отраслевых компаний-производителей продукции и технологий повышения безопасности водителей, пассажиров и пешеходов, систем организации дорожного движения, транспортного комплекса и инфраструктуры, средств контроля, связи, навигации и подготовки водителей.
На территории аллеи безопасности дорожного движения все желающие могут ознакомиться с современными средствами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, приборами для выявления алкогольного и наркотического опьянения, средствами контроля за состоянием автомобильный дорог и транспортных средств, техническими средствами для обустройства дорог.
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В экспозиции также представлен патрульный автотранспорт с повышенными динамическими характеристиками, автомобили повышенной проходимости для использования как в повседневной деятельности, так и при чрезвычайных ситуациях, для выезда на места ДТП.
Особое внимание уделено социальным проектам по пропаганде безопасности дорожного движения, предотвращения детского травматизма и повышения качества обучения управлением транспортными средствами.
Выставка призвана составить полное представление о перспективах развития современной индустрии дорожной безопасности, показать опыт успешного решения конкретных задач по снижению аварийности как на федеральном, так и на региональном уровнях в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель председателя правительства России Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.
Михаил Черников, приветствуя участников и гостей выставки, выразил уверенность, что продемонстрированные на ней проекты получат свое логическое продолжение и расширят спектр нестандартных идей и инноваций, способных впоследствии положительным образом повлиять на решение поставленной президентом РФ амбициозной задачи – сведение смертности на дорогах страны к нулевым показателям.
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