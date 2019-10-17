Госавтоинспекция продемонстрировала разработки в сфере безопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Последние разработки и технологии в сфере обеспечения безопасности дорожного движения вошли в экспозицию Госавтоинспекции МВД России на международной специализированной выставке "Дорога-2019", которая открылась в среду, 16 октября, в Екатеринбурге.

На выставке представлен научно-технический потенциал 76 российских и зарубежных отраслевых компаний-производителей продукции и технологий повышения безопасности водителей, пассажиров и пешеходов, систем организации дорожного движения, транспортного комплекса и инфраструктуры, средств контроля, связи, навигации и подготовки водителей.

На территории аллеи безопасности дорожного движения все желающие могут ознакомиться с современными средствами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, приборами для выявления алкогольного и наркотического опьянения, средствами контроля за состоянием автомобильный дорог и транспортных средств, техническими средствами для обустройства дорог.

В экспозиции также представлен патрульный автотранспорт с повышенными динамическими характеристиками, автомобили повышенной проходимости для использования как в повседневной деятельности, так и при чрезвычайных ситуациях, для выезда на места ДТП.

Особое внимание уделено социальным проектам по пропаганде безопасности дорожного движения, предотвращения детского травматизма и повышения качества обучения управлением транспортными средствами.

Выставка призвана составить полное представление о перспективах развития современной индустрии дорожной безопасности, показать опыт успешного решения конкретных задач по снижению аварийности как на федеральном, так и на региональном уровнях в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель председателя правительства России Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.