США должны сохранить военное присутствие в Сирии, заявил сенатор

"Я только что вышла с посвященного Сирии и региону секретного слушания сенатского комитета по вооруженным силам, в котором участвовали председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Марк Эспер", - сообщила Блэкберн в заявлении.

"Наша цель по-прежнему остановить ИГ* и страх, который они распространяют в регионе. Мы должны сохранить наше присутствие в стране, не в последнюю очередь для того, чтобы не позволить поддерживаемой Турцией оппозиции и режиму (президента Сирии Башара) Асада убивать этнические и религиозные меньшинства на северо-востоке Сирии, курдов и христиан, женщин и детей", - заявила Блэкберн. Она не стала как-либо подтверждать свои обвинения в адрес сирийских властей.