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РИА Новости
Война в Сирии

США должны сохранить военное присутствие в Сирии, заявил сенатор

21:13 17.10.2019
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© AFP 2019 / ANHAВоенные США в сирийском городе Манбидж
Военные США в сирийском городе Манбидж
© AFP 2019 / ANHA
Военные США в сирийском городе Манбидж. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США должны сохранить военное присутствие в Сирии, заявила сенатор США Марша Блэкберн.
"Я только что вышла с посвященного Сирии и региону секретного слушания сенатского комитета по вооруженным силам, в котором участвовали председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Марк Эспер", - сообщила Блэкберн в заявлении.
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"Наша цель по-прежнему остановить ИГ* и страх, который они распространяют в регионе. Мы должны сохранить наше присутствие в стране, не в последнюю очередь для того, чтобы не позволить поддерживаемой Турцией оппозиции и режиму (президента Сирии Башара) Асада убивать этнические и религиозные меньшинства на северо-востоке Сирии, курдов и христиан, женщин и детей", - заявила Блэкберн. Она не стала как-либо подтверждать свои обвинения в адрес сирийских властей.
Блэкберн пообещала находиться в контакте с курдскими общинами в штате Теннесси, от которого она избирается в конгресс.
Ранее США объявили о выводе своих войск из Сирии на фоне операции Турции против сирийских курдов.
* запрещенная в России террористическая организация.
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