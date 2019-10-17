Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T21:07Z
https://ria.ru/20191017/1559914071.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155961/00/1559610010_0:243:3209:2048_1036x0_80_0_0_cc853d4c39c120bd0b294f2877196975.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Трамп готов отозвать введенные против Турции санкции

21:07 17.10.2019
382
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Турции, по мере реализации договоренностей о прекращении огня на северо-востоке Сирии, сообщил вице-президент США Майк Пенс.
"С реализацией этого соглашения США не будут вводить новые санкции против Турции. И когда наступит постоянное прекращение огня, президент согласился снять экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник", - заявил Пенс журналистам в Анкаре по итогам переговоров с руководством Турции.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
В список санкций попал министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи Вашингтоне. 16 мая 2017 года
16 октября, 20:08Радио Sputnik
"Баланс на тонком канате". Эксперт о словах Помпео про будущее США и ТурцииСША не намерены разрывать отношения с Турцией из-за операции против курдов. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Шпунт прокомментировал "примирительные" заявления Помпео.
8141002
Обсудить 0
Война в СирииМайк ПенсВойна в СирииДональд ТрампТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Вице-президент США Майк Пенс
США и Турция будут координировать работу центров с задержанными боевиками
РИА
Новости
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия
США не будут вести военных действий на севере Сирии
Военные США в сирийском городе Манбидж
США должны сохранить военное присутствие в Сирии, заявил сенатор
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс заявил об отсутствии уступок Турции со стороны CША
Лента
новостей
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
США будут способствовать отводу курдских формирований в Сирии, заявил Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс отметил важность "безопасной зоны" на границе Турции и Сирии
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
В Эстонии заявили о "временном параличе" НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп заявил, что после переговоров Пенса в Турции есть отличные новости
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп назвал Эрдогана другом и "чертовски хорошим лидером"
Боец курдских отрядов самообороны
США получили гарантии от сирийских курдов об отходе от границы с Турцией
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Турция договорилась с США о приостановке операции "Источник мира" в Сирии
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
США будут руководить отводом курдских формирований в Сирии, заявил Трамп
Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе
Пенс раскрыл детали соглашения с Турцией о прекращении огня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
Лента новостейМолния