Трамп готов отозвать введенные против Турции санкции

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Турции, по мере реализации договоренностей о прекращении огня на северо-востоке Сирии, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"С реализацией этого соглашения США не будут вводить новые санкции против Турции. И когда наступит постоянное прекращение огня, президент согласился снять экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник", - заявил Пенс журналистам в Анкаре по итогам переговоров с руководством Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.