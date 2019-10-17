США и Турция будут координировать работу центров с задержанными боевиками

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. США и Турция договорились координировать работу центров, где находятся задержанные боевики ИГ*, заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам прошедшей в Анкаре встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"В дополнении сегодняшней договоренности о прекращении огня, Турция и США согласились об усилиях по разгрому ИГ* на северо-востоке Сирии, это также включает вновь подтверждённое сегодня согласие по координации усилий вокруг центров задержания лиц, окончательно перемещенных с территорий, ранее контролируемых ИГ*", - сказал Пенс, трансляцию пресс-конференции ведет телеканал Fox.
* запрещенная в России террористическая организация.