США и Турция будут координировать работу центров с задержанными боевиками

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. США и Турция договорились координировать работу центров, где находятся задержанные боевики ИГ*, заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам прошедшей в Анкаре встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.