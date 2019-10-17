Госавтоинспекция — за создание интернет-ресурса для контроля за дорогами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. За создание специального интернет-ресурса, на котором россияне смогут сообщать о недостатках в содержании дорог или организации дорожного движения, высказался начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Он принимает участие во всероссийском семинаре-совещании "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020", который проходит в Екатеринбурге.

"Прообраз такого интернет-ресурса уже действует в Московской области, его необходимо доработать с учетом полученных результатов и распространить этот опыт в рамках национального проекта", - сказал Михаил Черников.

Глава российской Госавтоинспекции отметил, что мероприятия федерального проекта "Безопасность дорожного движения", являющегося частью нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", МВД России проводятся совместно с органами исполнительной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях.

"В рамках проекта, в частности, проходят социальные кампании, направленные на привлечение внимания общественности к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике. Развиваются отряды юных инспекторов движения, совершенствуется практика обучения детей безопасному поведению на дорогах. На базе перинатальных центров и родильных домов проходят тренинги для молодых матерей по правилам безопасной перевозки детей в автомобилях", - сказал Михаил Черников.

Он также отметил необходимость существенного обновления и увеличения парка патрульных автомобилей Госавтоинспекции.

По словам Черникова, в территориальные органы внутренних дел также поставляются технические средства контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств и медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

На данный момент заключены 20 контрактов, предусматривающих закупку более четырех тысяч патрульных автомобилей, свыше пяти тысяч медицинских укладок, четырех тысяч технических средств измерений.

Руководитель российской Госавтоинспекции сообщил, что разработан и частично реализован ряд законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности водителей за грубые нарушения правил дорожного движения, совершенствование механизма исполнения административных наказаний, а также контроля за эксплуатационным состоянием автомобилей и дорог.

В результате за девять месяцев этого года удалось добиться не только снижения количества дорожных происшествий на 3,4% и раненых в них на 2,7%, но главное – сокращения числа погибших на 10,4%.

"Однако многие проблемы еще остаются нерешенными. И наиболее существенной проблемой на сегодняшний день являются очаги аварийности, число которых снижается крайне медленно. Это говорит о необходимости изменения подходов к профилактической работе и смещения акцентов на упреждение появления потенциально аварийно-опасных мест", - заявил генерал Черников.

Глава российской Госавтоинспекции коснулся вопросов повышения качества и оперативности оказания помощи пострадавшим в ДТП. По его словам, существует проблема смертности в период транспортировки пострадавших в медицинские учреждения и в ходе оказания им помощи в стационаре, особенно в первую неделю пребывания.