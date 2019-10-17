В Белгороде предъявили обвинение матери, бросившей ребенка у мусорного бака

ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. СК предъявил обвинение в убийстве матери новорожденного мальчика, тело которого было найдено у мусорного бака в Белгороде, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Тело новорожденного мальчика было обнаружено утром 10 октября около мусорного бака в районе дома № 6 по улице Садовой. По данному факту СК возбудил дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Причиной смерти новорожденного стала асфиксия. СК начал поиски матери младенца.

"Предъявлено обвинение 33-летней жительнице областного центра в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая поздним вечером 7 октября 2019 года родила дома доношенного жизнеспособного мальчика.

"Не поставив близких в известность, она решила убить младенца из-за тяжелого материального положения, так как в семье уже есть двое детей. Тело новорожденного она спрятала в пакете на балконе, а когда вечером 9 октября шла забирать детей из садика, выбросила пакет около мусорного бака", - сообщает следствие.

Как отмечает следствие, обвиняемая задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.