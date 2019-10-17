Украинские силовики обстреляли поселок Калиново, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Калиново, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 15.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу из запрещенного минскими соглашениями 120 миллиметрового миномета район населенного пункта Калиново", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что по населенному пункту было выпущено пять мин.