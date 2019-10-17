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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли поселок Калиново, заявили в ЛНР

20:49 17.10.2019
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© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Калиново, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 15.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу из запрещенного минскими соглашениями 120 миллиметрового миномета район населенного пункта Калиново", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что по населенному пункту было выпущено пять мин.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
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