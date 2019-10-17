Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T09:22Z
https://ria.ru/20191017/1559913649.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155979/67/1559796715_231:0:3040:1580_1036x0_80_0_0_17810d1ce9ce15fadfdd0611f7c91ada.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Турция договорилась с США о приостановке операции "Источник мира" в Сирии

20:42 17.10.2019 (обновлено: 09:22 18.10.2019)
85625
© Фото : SANAСирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
© Фото : SANA
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка. Архивное фото
АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.

"Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG", — сказал Пенс в трансляции телеканала Fox News.

По его словам, стороны, в частности, договорились, что США будут способствовать отводу курдских формирований.
При этом демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией. Вашингтон получил гарантии от курдов об их организованном отходе от границы с Турцией.
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Вчера, 13:16РИА Новости
"Не будьте дураком": Трамп написал письмо Эрдогану из-за операции в Сирии
Также вице-президент заявил, что США не намерены вести военных действий на северо-востоке Сирии и ограничатся дипломатией.
"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) ясно заявил, что наших военных там не будет. <…> Мы не будем принимать участия в ситуации в военном аспекте", — сказал Пенс.
Он также пообещал, что США не планируют вводить дополнительные санкции против Турции из-за Сирии. Он добавил, что Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии.
Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара получила от США "то, что хотела". Так, курды в Сирии сдадут оружие. По его словам, после отвода сил можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
37720532121671
Обсудить 153
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
После того, как курды обратились за военной помощью к Асаду (+ Путину в виде наших ВКС), Турция решила прекратить операцию. И США здесь абсолютно не причём!!! Они просто, как всегда, пытаются примазаться к чужой славе, и только. Просто Турции очень не хочется напороться на наши ВКС, да и большой военно-политический должок у неё перед РФ.
17 октября, 21:22
Константин Иванов
90320035
Война это бизнес и она никогда там не закончится. Она выгодна всем сторонам и даже Асаду, что бы удержаться у власти. Страдает только мирное население
17 октября, 21:03
hhekpacob
33142052
Рекомендуем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
РИА
Новости
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Лента
новостей
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по операции в Сирии
Флаг США на здании посольства
Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни
Вашингтон объяснил, почему приостановил выделение помощи Украине
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин предложил отменить один из международных взносов России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
Лента новостейМолния