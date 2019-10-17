Трамп заявил, что после переговоров Пенса в Турции есть отличные новости

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров вице-президента страны Майка Пенса в Турции по сирийской проблеме есть "отличные новости" и "миллионы жизней будут спасены".

"Отличные новости из Турции. Скоро будет пресс-конференция с вице-президентом и госсекретарем (США Майком Посмео). Спасибо, (президент Турции) Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены", - написал Трамп в Twitter .

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.