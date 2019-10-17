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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что после переговоров Пенса в Турции есть отличные новости

20:37 17.10.2019 (обновлено: 20:51 17.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров вице-президента страны Майка Пенса в Турции по сирийской проблеме есть "отличные новости" и "миллионы жизней будут спасены".

"Отличные новости из Турции. Скоро будет пресс-конференция с вице-президентом и госсекретарем (США Майком Посмео). Спасибо, (президент Турции) Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены", - написал Трамп в Twitter.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМайк ПенсДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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