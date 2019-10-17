В США допустили возможность приглашения Путина на G7

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. В Вашингтоне прокомментировали возможность приглашения Владимира Путина на саммит "Большой семерки", который в 2020 году пройдет в США.

И. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что такое приглашение может быть направлено, но на саммите будут и другие лидеры стран, не входящих в G7.

"Например, я встречусь со Скоттом Моррисоном — премьер-министром Австралии. <…> Если вы спрашиваете меня о том, может ли стать "Большая семерка" "Большой восьмеркой", — это не обсуждалось. Это не может произойти в одночасье", — подчеркнул Малвейни.

Он уточнил, что саммит пройдет 10 — 12 июня в Майами, в отеле Trump National Doral Resort, принадлежащем президенту Дональду Трампу.

G7 и G8

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.

В конце августа The Guardian сообщила, что Трамп поссорился с лидерами стран — участниц клуба, которые не согласились с его мнением о необходимости возвращения к формату G8. Американского лидера поддержал только глава правительства Италии Джузеппе Конте. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос с прогрессом в украинском урегулировании.