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РИА Новости

В США допустили возможность приглашения Путина на G7

20:34 17.10.2019 (обновлено: 00:06 18.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. В Вашингтоне прокомментировали возможность приглашения Владимира Путина на саммит "Большой семерки", который в 2020 году пройдет в США.
И. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что такое приглашение может быть направлено, но на саммите будут и другие лидеры стран, не входящих в G7.

"Например, я встречусь со Скоттом Моррисоном — премьер-министром Австралии. <…> Если вы спрашиваете меня о том, может ли стать "Большая семерка" "Большой восьмеркой", — это не обсуждалось. Это не может произойти в одночасье", — подчеркнул Малвейни.

Он уточнил, что саммит пройдет 10 — 12 июня в Майами, в отеле Trump National Doral Resort, принадлежащем президенту Дональду Трампу.
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G7 и G8

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.
В конце августа The Guardian сообщила, что Трамп поссорился с лидерами стран — участниц клуба, которые не согласились с его мнением о необходимости возвращения к формату G8. Американского лидера поддержал только глава правительства Италии Джузеппе Конте. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос с прогрессом в украинском урегулировании.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но это "не самоцель".
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Скотт МоррисонG7Дональд ТрампG8Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
НИЧОСИ! Вот это небывалая щедрость)) Когда же поймут что медведи морковками не питаются))
17 октября, 20:42
SoSparky ololo
6250005
Россия не Австралия, а Владимир Путин не премьер-министр Австралии, чтобы поспешить в подъезд гостиницы Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей Дональду Трампу, даже если он получит приглашение хозяина Белого дома встать в очередь на одно-два заседания саммита G7, запланированного на 10-12 июня следующего года.
17 октября, 20:48
vv.p.neznamov
4630004
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