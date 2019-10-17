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РИА Новости

В Госдуме оценили создание в Раде объединения по "возвращению" Кубани

20:32 17.10.2019 (обновлено: 20:49 17.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал создание объединения "Кубань" в украинском парламенте.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
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В комментарии телеканалу RT Бальбек заявил, что "засылать на Кубань политических эмиссаров — безнадежно". Вместо этого депутат посоветовал украинским коллегам подумать о сотрудничестве.
"Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно", — подчеркнул он.
На Украине ранее звучали заявления о необходимости "вернуть" Кубань и другие территории. Так, например, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян "советовал" приезжающим в Россию гражданам Украины "идти воевать" для "возвращения Кубани и Москвы". Российские парламентарии подобные заявления сочли признаком деградации политической системы на Украине.
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