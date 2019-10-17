Кубинская балерина Алисия Алонсо умерла в возрасте 98 лет

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Знаменитая кубинская балерина и хореограф Алисия Алонсо скончалась на 99-м году жизни, сообщает агентство Prensa Latina.
Причина смерти не уточняется.
Алонсо родилась 21 декабря 1920 года в Гаване. Классическому танцу она училась у русских эмигрантов, в том числе у знаменитой танцовщицы Александры Федоровой.
Артистка участвовала в создании Американского балетного театра, работала с Джорджем Баланчиным, Брониславой Нижинской и другими известными постановщиками. В 1948 году основала Национальный балет Кубы, который возглавляла до смерти.