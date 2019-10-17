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РИА Новости

Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск

20:28 17.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаг США на здании посольства
Флаг США на здании посольства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять, это часть нормальной дипломатической практики, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
"Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности",- сказала Росс в ответ на просьбу прокомментировать заявление МИД РФ, что три военных дипломата США подали документы на посещение Архангельска, но оказались в Северодвинске.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. При этом в российском МИД уверяют, что дипломаты уведомили Минобороны РФ о поездке, но сообщили о намерениях посетить только Архангельск.
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Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеМИД РФПосольство США в РФРоссияСШАВ мире
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