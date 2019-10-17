Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск

"Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности",- сказала Росс в ответ на просьбу прокомментировать заявление МИД РФ, что три военных дипломата США подали документы на посещение Архангельска, но оказались в Северодвинске.