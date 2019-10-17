В США подготовили законопроект о новых санкциях против России

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Группа сенаторов США подготовила законопроект, предусматривающий новые санкции против России за ее поддержку властей Сирии, а также против Турции за ее операцию на северо-востоке арабской республики.

Как следует из сообщения в Twitter сенатора-демократа Боба Менендеса, санкции против России предусматриваются за "поддержку (президента Сирии Башара) Асада". Их содержание в сообщении не уточняется.

Кроме того, предлагаются санкции против лиц, обеспечивающих оружием турецкие силы в Сирии, турецких чиновников, ввести ограничения на поставку оружия Турции. Также администрации США предлагается выступать против выделения финансовой помощи Турции в международных организациях.

Законодатели выступают за разработку мер по борьбе с возрождением в Сирии террористической группировки "Исламское государство"*, а также с влиянием России и Ирана в этой стране.

Документ подготовлен Менендесом, который является старшим демократом в комитете по иностранным делам сената, и председателем этого комитета республиканцем Джеймсом Ришем.

Ранее сенатор-демократ Крис Ван Холен и сенатор-республиканец Линдси Грэм внесли на рассмотрение сената законопроект, который предполагает введение санкций против Турции в связи с ее операцией против курдов на севере-востоке Сирии. Они предусматривают ограничения в отношении президента Турции и членов его кабинета, санкции против энергетического сектора Турции. Предлагается запретить военное сотрудничество США с Анкарой и ввести санкции за приобретение Турцией российских ЗРК С-400.