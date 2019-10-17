Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T20:19Z
https://ria.ru/20191017/1559913231.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155984/61/1559846156_209:627:2377:1847_1036x0_80_0_0_ba4f3ae1a3f764dd6195bd2006b8847a.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев и Вершинин обсудили с советником Эрдогана ситуацию в Сирии

20:19 17.10.2019
132
© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в Анкаре с советником президента Турции Ибрагимом Калыном и замглавы МИД Седатом Оналом ситуацию в Сирии "на земле", сообщается на сайте МИД РФ.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации "на земле" в Сирии, прежде всего в свете нынешней эскалации напряженности на северо-востоке страны. Была подтверждена общая убежденность, что достижение прочной и долгосрочной стабилизации на восточном берегу реки Евфрат, в Сирии и в регионе в целом возможно только на основе восстановления суверенитета, единства и территориальной целостности САР", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, кроме этого, рассматривались вопросы, связанные с подготовкой и созывом Конституционного комитета в Женеве. Участники встречи выразили готовность содействовать продвижению политического процесса, прописанного резолюцией 2254 Совета безопасности ООН.
Президент Сирии Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Вчера, 14:49Война в Сирии
В Совбезе рассказали о риске столкновения армий Турции и Сирии
400100
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСергей ВершининАлександр ЛаврентьевИбрагим КалынТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп заявил, что после переговоров Пенса в Турции есть отличные новости
РИА
Новости
Флаги США в Вашингтоне
В США подготовили законопроект о новых санкциях против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Зариф провел переговоры по Сирии с Лавровым, Муаллемом и аль-Хакимом
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Российский посол в США запросил встречу с О'Брайеном
Лента
новостей
Вице-президент США Майк Пенс
США и Турция будут координировать работу центров с задержанными боевиками
Военные США в сирийском городе Манбидж
США должны сохранить военное присутствие в Сирии, заявил сенатор
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
ВС Турции будут отвечать за безопасность буферной зоны в Сирии
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
В Турции сообщили о ликвидации 702 членов РПК в ходе операции в Сирии
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
В Эстонии заявили о "временном параличе" НАТО из-за ситуации в Сирии
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Турция договорилась с США о приостановке операции "Источник мира" в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель
Соглашение по Brexit является компромиссом, заявила Меркель
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс заявил об отсутствии уступок Турции со стороны CША
Боец курдских отрядов самообороны
США получили гарантии от сирийских курдов об отходе от границы с Турцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
Лента новостейМолния