Лаврентьев и Вершинин обсудили с советником Эрдогана ситуацию в Сирии

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в Анкаре с советником президента Турции Ибрагимом Калыном и замглавы МИД Седатом Оналом ситуацию в Сирии "на земле", сообщается на сайте МИД РФ.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации "на земле" в Сирии, прежде всего в свете нынешней эскалации напряженности на северо-востоке страны. Была подтверждена общая убежденность, что достижение прочной и долгосрочной стабилизации на восточном берегу реки Евфрат, в Сирии и в регионе в целом возможно только на основе восстановления суверенитета, единства и территориальной целостности САР", - говорится в сообщении.

Сообщается, что, кроме этого, рассматривались вопросы, связанные с подготовкой и созывом Конституционного комитета в Женеве. Участники встречи выразили готовность содействовать продвижению политического процесса, прописанного резолюцией 2254 Совета безопасности ООН.

Президент Сирии Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.