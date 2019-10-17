"Умные" подъезды в Дубне можно будет открыть смартфоном

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Первые "умные" подъезды появились в подмосковной Дубне. Скоро открывать дверь в подъезд можно будет с помощью смартфона, сообщил телеканал "360".
Сейчас 400 камер телекоммуникационной компании установлены во всех общественных местах Дубны и Талдома. С их помощью полицейские находят угонщиков велосипедов и виновников аварий. В рамках пилотного проекта камеры вмонтировали и у подъездов – каждая транслирует видео в смартфон местных жителей. В пилотный проект попали три дома в Дубне.
Теперь жильцы могут посмотреть, кто хочет попасть к ним в гости в их отсутствие. Двери подъезда можно будет открыть с помощью телефона, поэтому необходимость в лишних ключах в связке отпадает.
Приложение "Умный подъезд" является частью системы "Умный дом", которое также позволяет защитить квартиру от мошенников. Особенно это актуально для тех, у кого дома остаются престарелые родственники – основные жертвы злоумышленников.
Кроме того, приложение дает возможность поставить квартиру или дом на охрану. А если сработает устройство, реагирующее на дым, протечку воды или открытие двери, на телефон сразу же поступит сигнал.
По оценкам местных властей, пилотный проект "Умный подъезд" доказал свою эффективность. Теперь планируется продвигать его на рынок жилищных услуг.