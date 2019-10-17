"Умные" подъезды в Дубне можно будет открыть смартфоном

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Первые "умные" подъезды появились в подмосковной Дубне. Скоро открывать дверь в подъезд можно будет с помощью смартфона, сообщил телеканал Первые "умные" подъезды появились в подмосковной Дубне. Скоро открывать дверь в подъезд можно будет с помощью смартфона, сообщил телеканал "360"

Сейчас 400 камер телекоммуникационной компании установлены во всех общественных местах Дубны и Талдома. С их помощью полицейские находят угонщиков велосипедов и виновников аварий. В рамках пилотного проекта камеры вмонтировали и у подъездов – каждая транслирует видео в смартфон местных жителей. В пилотный проект попали три дома в Дубне.

Теперь жильцы могут посмотреть, кто хочет попасть к ним в гости в их отсутствие. Двери подъезда можно будет открыть с помощью телефона, поэтому необходимость в лишних ключах в связке отпадает.

Приложение "Умный подъезд" является частью системы "Умный дом", которое также позволяет защитить квартиру от мошенников. Особенно это актуально для тех, у кого дома остаются престарелые родственники – основные жертвы злоумышленников.

Кроме того, приложение дает возможность поставить квартиру или дом на охрану. А если сработает устройство, реагирующее на дым, протечку воды или открытие двери, на телефон сразу же поступит сигнал.