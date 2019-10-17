ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Саммит G7 пройдет 10-12 июня в Майами, сообщил журналистам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

"Сорок шестой саммит G7 пройдет 10-12 июня", - сообщил Малвейни.

По его словам, саммит состоится в гостинице Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей президенту США Дональду Трампу.

Он заверил, что Трамп не получит прибыли от проведения саммита в принадлежащей ему гостинице. "Я понимаю критику, но о прибыли речь не идет", - сказал Малвейни.

По его словам, место было выбрано из 12 кандидатур. "Это не единственное возможное место, но наилучшее", - сказал Малвейни, добавив, что мероприятие обойдется бюджету на миллионы долларов дешевле, чем если бы оно проходило в других местах. Например, резиденция президента США в Кэмп-Дэвиде выглядит "жалко" по сравнению с гостиницей Трампа в Майами, утверждает он.

"Это не единственное место, это наилучшее место", - сказал он.

"Встреча будет сосредоточена на росте мировой экономике и вызовах, стоящих перед ней", - добавил шеф аппарата Белого дома.