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РИА Новости

Саммит G7 пройдет 10-12 июня в Майами

20:11 17.10.2019
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Саммит G7 пройдет 10-12 июня в Майами, сообщил журналистам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.
"Сорок шестой саммит G7 пройдет 10-12 июня", - сообщил Малвейни.
По его словам, саммит состоится в гостинице Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей президенту США Дональду Трампу.
Он заверил, что Трамп не получит прибыли от проведения саммита в принадлежащей ему гостинице. "Я понимаю критику, но о прибыли речь не идет", - сказал Малвейни.
По его словам, место было выбрано из 12 кандидатур. "Это не единственное возможное место, но наилучшее", - сказал Малвейни, добавив, что мероприятие обойдется бюджету на миллионы долларов дешевле, чем если бы оно проходило в других местах. Например, резиденция президента США в Кэмп-Дэвиде выглядит "жалко" по сравнению с гостиницей Трампа в Майами, утверждает он.
"Это не единственное место, это наилучшее место", - сказал он.
"Встреча будет сосредоточена на росте мировой экономике и вызовах, стоящих перед ней", - добавил шеф аппарата Белого дома.
Трампа ранее критиковали за то, что он предположительно поощрял чиновников останавливаться в принадлежащих ему отелях. СМИ усматривали в этом конфликт интересов.
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