ЕСПЧ признал ряд жалоб против России неприемлемыми

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решения о неприемлемости ряда жалоб, поданных против РФ в связи с предполагаемыми нарушениями различных положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщает в четверг пресс-служба министерства юстиции РФ.

В частности, по данным министерства, ЕСПЧ признал неприемлемыми жалобы 99 заявителей на предполагаемые исчезновения их родственников в Чеченской Республике.

"Он учел игнорирование заявителями имеющихся в их распоряжении процессуальных возможностей по поддержанию контактов со следственными органами в целях получения оперативной информации о ходе следствия и своевременного принятия решения о необходимости обращения за защитой в международный суд", - говорится в сообщении.

В решении по делу "Быховец против России" Европейский Суд не усмотрел нарушений в связи с продолжением уголовного судопроизводства без участия заявителя после отмены вынесенного ранее оправдательного приговора, так как Минюст доказал тщательность подходов российского национального суда к выяснению обстоятельств надлежащего уведомления заявителя об отмене оправдательного приговора и продолжении в отношении него уголовного судопроизводства, а также предоставление защитнику заявителя надлежащей возможности для поддержания связи с подзащитным и присутствия в судебных заседаниях.

"Европейский Суд согласился с точкой зрения Минюста России о том, что заявитель, будучи в прошлом судебным приставом, не мог не знать о последствиях своей неявки в судебное заседание и подобное обстоятельство свидетельствовало о его осознанном стремлении избежать уголовного преследования", - сообщили в министерстве,