ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Армения вошла в состав Совета по правам человека ООН, кандидатуру страны поддержали свыше 140 членов Организации, сообщил в четверг глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.

В состав Совета входят 47 государств, которые избираются большинством членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.

"Армения только что 144 голосами была выбрана в состав Совета по правам человека ООН. Отличный результат… Обязуемся усердно работать и сотрудничать со всеми нашими партнерами в продвижении повестки прав человека", - написал Мнацаканян в Twitter . Он поблагодарил проголосовавшие за Армению страны за доверие.