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РИА Новости

Армения вошла в состав Совета по правам человека ООН

19:58 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Армения вошла в состав Совета по правам человека ООН, кандидатуру страны поддержали свыше 140 членов Организации, сообщил в четверг глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.
В состав Совета входят 47 государств, которые избираются большинством членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.
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"Армения только что 144 голосами была выбрана в состав Совета по правам человека ООН. Отличный результат… Обязуемся усердно работать и сотрудничать со всеми нашими партнерами в продвижении повестки прав человека", - написал Мнацаканян в Twitter. Он поблагодарил проголосовавшие за Армению страны за доверие.
Состав Совета определяется по принципу справедливого географического распределения. Места распределяются следующим образом: государствам Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона отведено по 13 мест, Латинской Америки и Карибского бассейна – восемь, Западной Европы и другим государствам – семь, странам Восточной Европы - шесть мест.
Каракас
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Зограб МнацаканянСовет по правам человека ООНООНАрменияВ мире
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