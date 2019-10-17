Зариф провел переговоры по Сирии с Лавровым, Муаллемом и аль-Хакимом

ТЕГЕРАН, 17 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону ситуацию в Сирии с главой МИД этой страны Валидом Муаллемом, а также российским и иракским коллегами Сергеем Лавровым и Мухаммедом аль-Хакимом.

"Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных разговоров с министрами иностранных дел Ирака, России и Сирии обсудил отдельно с каждым из них развитие ситуации в регионе, особенно обстановку на севере Сирии", - говорится в сообщении МИД Ирана, опубликованном в четверг.

Обсуждение по телефону ситуации в Сирии состоялось на фоне военных действий Турции в Сирийской Арабской Республике.

Президент Сирии Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.