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РИА Новости
Война в Сирии

Зариф провел переговоры по Сирии с Лавровым, Муаллемом и аль-Хакимом

19:53 17.10.2019 (обновлено: 21:26 17.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону ситуацию в Сирии с главой МИД этой страны Валидом Муаллемом, а также российским и иракским коллегами Сергеем Лавровым и Мухаммедом аль-Хакимом.
"Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных разговоров с министрами иностранных дел Ирака, России и Сирии обсудил отдельно с каждым из них развитие ситуации в регионе, особенно обстановку на севере Сирии", - говорится в сообщении МИД Ирана, опубликованном в четверг.
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Обсуждение по телефону ситуации в Сирии состоялось на фоне военных действий Турции в Сирийской Арабской Республике.
Президент Сирии Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
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* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМИД ИранаИракСирияРоссияИранВ мире
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