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РИА Новости

Кандидатуру Салливана на пост посла США в России передали на утверждение

19:54 17.10.2019 (обновлено: 19:55 17.10.2019)
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© AP Photo / Andrew Harnik Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Кандидатура Джона Салливана на пост посла США в РФ передали в сенат в четверг для утверждения, сообщил Белый дом.
Слушания по утверждению Салливана пока не назначены.
О том, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла США в России, Белый дом сообщил на прошлой неделе. Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве.
Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии, а в апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия рассматривает кандидатуру Джона Салливана на пост посла США для выдачи агремана — согласия принимающей страны на приезд дипломата.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
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