Кандидатуру Салливана на пост посла США в России передали на утверждение

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Кандидатура Джона Салливана на пост посла США в РФ передали в сенат в четверг для утверждения, сообщил Белый дом.

Слушания по утверждению Салливана пока не назначены.

О том, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла США в России, Белый дом сообщил на прошлой неделе. Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве.

Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии, а в апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.