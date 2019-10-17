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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкий Красный полумесяц доставит гумпомощь в Рас эль-Айн

19:47 17.10.2019
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© AP PhotoОбстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами
Обстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами
© AP Photo
Обстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Турецкое отделение общества Красного полумесяца намерено продолжать оказывать помощь северной Сирии, следующий гуманитарный конвой будет предназначен для города Рас эль-Айн, который оказался под контролем турецких военных и сирийской вооруженной оппозиции в первые дни операции "Источник мира", рассказал РИА Новости глава отделения Керем Кынык.
"Мы будем регулярно доставлять гуманитарную помощь. Ее достаточно для одного месяца центру Телль-Абъяда, но мы стремимся в Рас эль-Айн, следующий конвой будет туда", - сказал Кынык. По его словам, общество призывает все гуманитарные организации оказать помощь населенным пунктам на севере Сирии.
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Глава турецкого Красного полумесяца также отметил, что переселение жителей северной части Сирии на юг из-за операции было ожидаемым. По его словам, люди переезжают "в поисках безопасного места".
"Оно (мигрирующее население) переезжает временно, я надеюсь, что они вернутся", - добавил Кынык.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Запрещенная в России террористическая организация
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16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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