Турецкий Красный полумесяц доставит гумпомощь в Рас эль-Айн

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Турецкое отделение общества Красного полумесяца намерено продолжать оказывать помощь северной Сирии, следующий гуманитарный конвой будет предназначен для города Рас эль-Айн, который оказался под контролем турецких военных и сирийской вооруженной оппозиции в первые дни операции "Источник мира", рассказал РИА Новости глава отделения Керем Кынык.

"Мы будем регулярно доставлять гуманитарную помощь. Ее достаточно для одного месяца центру Телль-Абъяда, но мы стремимся в Рас эль-Айн, следующий конвой будет туда", - сказал Кынык. По его словам, общество призывает все гуманитарные организации оказать помощь населенным пунктам на севере Сирии.

Глава турецкого Красного полумесяца также отметил, что переселение жителей северной части Сирии на юг из-за операции было ожидаемым. По его словам, люди переезжают "в поисках безопасного места".

"Оно (мигрирующее население) переезжает временно, я надеюсь, что они вернутся", - добавил Кынык.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.