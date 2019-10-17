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РИА Новости

Суд прокомментировал инцидент с фигурантами дела "Нового величия"

19:43 17.10.2019 (обновлено: 19:44 17.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбвиняемые по делу "Нового величия" Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев
Обвиняемые по делу Нового величия Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Люблинский суд Москвы порекомендовал с вопросами о том, как у фигурантов дела "Новое величия" оказалось при себе лезвие во время слушаний, обращаться к руководству конвойного полка, допустившего эту ситуацию, следует из сообщения пресс-службы суда.
В четверг два фигуранта этого дела Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, будучи в клетке суда, достали лезвие и порезали себе вены, протестуя против сохранения в силе меры пресечения в виде содержания под стражей.
"По вопросам, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, следует обращаться к руководству конвойного полка, который несет ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей, в зал судебного заседания", - заявили в пресс-службе суда.
До прибытия скорой сотрудники конвоя оказывали молодым людям первую помощь, говорится в сообщении.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Здание Московского городского суда
8 октября, 15:18РИА Новости
Фигуранта дела "Нового величия" Ребовского отпустили из СИЗО
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Мосгорсуд в начале октября отменил приговор еще одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. До нового процесса его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
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Новое величиеМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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Обвиняемые по делу Нового величия Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев
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