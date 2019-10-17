Суд прокомментировал инцидент с фигурантами дела "Нового величия"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Люблинский суд Москвы порекомендовал с вопросами о том, как у фигурантов дела "Новое величия" оказалось при себе лезвие во время слушаний, обращаться к руководству конвойного полка, допустившего эту ситуацию, следует из сообщения пресс-службы суда.

В четверг два фигуранта этого дела Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, будучи в клетке суда, достали лезвие и порезали себе вены, протестуя против сохранения в силе меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По вопросам, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, следует обращаться к руководству конвойного полка, который несет ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей, в зал судебного заседания", - заявили в пресс-службе суда.

До прибытия скорой сотрудники конвоя оказывали молодым людям первую помощь, говорится в сообщении.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.