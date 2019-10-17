Фигуранты дела "Нового величия" нанесли себе раны в суде

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фигуранты дела "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе вены во время заседания Люблинского суда Москвы, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Сидоркина.

При этом она опровергла сообщения СМИ о том, что это сделали четыре фигуранта дела.

"Да, это сделали, порезали себе вены, только Костыленков и Крюков", - рассказала адвокат.

Во время заседания суд изучал видеодоказательства по делу. В пресс-службе суда переадресовали вопрос о том, как у фигурантов дела "Новое величия" оказалось при себе лезвие во время слушаний, обращаться к руководству конвойного полка, допустившего эту ситуацию.

До прибытия скорой сотрудники конвоя оказывали молодым людям первую помощь.

Дело "Нового величия"

Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторые из них на тот момент были несовершеннолетними.

Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации. Якобы к ним в компанию внедрили агента силовых структур, который фигурировал в чате как Руслан Д. (в одном из протоколов указан как Александр Константинов). Общественники думают, что именно он подтолкнул молодых людей на нарушение закона. По делу Руслан Д. проходит в качестве засекреченного свидетеля.