Фигуранты дела "Нового величия" нанесли себе раны в суде

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фигуранты дела "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе вены во время заседания Люблинского суда Москвы, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Сидоркина.
При этом она опровергла сообщения СМИ о том, что это сделали четыре фигуранта дела.
"Да, это сделали, порезали себе вены, только Костыленков и Крюков", - рассказала адвокат.
Во время заседания суд изучал видеодоказательства по делу. В пресс-службе суда переадресовали вопрос о том, как у фигурантов дела "Новое величия" оказалось при себе лезвие во время слушаний, обращаться к руководству конвойного полка, допустившего эту ситуацию.
До прибытия скорой сотрудники конвоя оказывали молодым людям первую помощь.
Дело "Нового величия"
Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторые из них на тот момент были несовершеннолетними.
Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации. Якобы к ним в компанию внедрили агента силовых структур, который фигурировал в чате как Руслан Д. (в одном из протоколов указан как Александр Константинов). Общественники думают, что именно он подтолкнул молодых людей на нарушение закона. По делу Руслан Д. проходит в качестве засекреченного свидетеля.
После резонанса в СМИ двух девушек, фигурирующих в этом деле, Анну Павликову и Марию Дубовик, в середине августа 2018 года перевели из СИЗО под домашний арест. В минувшем декабре Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что, "безусловно, нужно разбираться" с возможными нарушениями прав подростков в этом деле.