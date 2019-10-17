СГК назвала условие для инвестиции 14 млрд рублей в теплосети Новосибирска

Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания готова инвестировать 14 миллиардов рублей в течение 5-6 лет в реконструкцию сетей Новосибирска при гарантии возврата вложений, говорится в сообщении СГК.

"Четырнадцать миллиардов рублей готова вложить СГК в модернизацию теплосетей Новосибирска в течение 5–6 лет для исправления критической ситуации, но для этого нужны гарантии возврата инвестиций", - сообщает компания.

В октябре СГК также сообщала, что компания может инвестировать до 530 миллионов рублей в теплосети Новосибирска ежегодно, не увеличивая при этом тариф. Для этого властям города необходимо выполнить следующие условия: корректировка действующих концессионных соглашений, повышение доли арендной платы за тепловые сети (перечисляется компанией муниципалитету), которая инвестируется в ремонт и исключение покупки тепловой энергии у ведомственных котельных.

Энергетики также отмечают, что необходимо перекладывать не менее 3–4% от общей протяженности теплосетей ежегодно, но пока удается перекладывать только 0,6%. Повреждаемость сетей неуклонно растет - 141 километр новосибирских тепловых сетей находятся в критическом состоянии и требуют замены в ближайшие 10 лет, сообщают в компании.

"Впервые за четыре года в 2019 году в городе отремонтировали 5 километров магистральных теплосетей. В этом году в текущие и капитальные ремонты был вложен 721 миллион рублей. Однако этого объема недостаточно для повышения надежности теплоснабжения Новосибирска. В 2020 году необходимо обновить 18 километров тепловых сетей", - подчеркивают в СГК.