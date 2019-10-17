Трамп объявил траур в связи со смертью конгрессмена Каммингса

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп траур в связи с кончиной конгрессмена-демократа Элайджи Каммингса, сообщил в четверг Белый дом.
Флаги США над Белым домом, государственными учреждениями, кораблями и военными базами США будут приспущены с момента прокламации Трампа в полдень по местному времени в четверг и до истечения дня в пятницу.
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Каммингс возглавлял надзорный комитет палаты представителей и играл важную роль в расследовании по импичменту Трампу. В прошлом Трамп враждовал с Каммингсом и резко критиковал его в Twitter. Однако после смерти конгрессмена Трамп выразил соболезнования и заявил, что увидел мудрость Каммингса как политического лидера.
Каммингс скончался в четверг в возрасте 68 лет. Причину смерти офис демократа не уточнил, заявив лишь, что речь идет об осложнениях предыдущих проблем со здоровьем.