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РИА Новости

В Бразилии ограбление стало причиной закрытия аэропорта, сообщили СМИ

19:31 17.10.2019 (обновлено: 20:04 17.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 окт – РИА Новости. Ограбление компании, перевозящей ценности, привело к временному закрытию международного аэропорта Виракопус в штате Сан-Паулу (Бразилия), сообщает издание G1.
Были ранены два сотрудника безопасности, из-за чего пришлось закрыть терминал с 10.00 и до 10.20 (16.00-16.20) в четверг.
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Налётчики пробрались в грузовой терминал аэропорта, блокировав подъезды к нему грузовиками, которые они подожгли.
Грабители перехватили контейнер компании, перевозившей деньги для последующей погрузки в самолёт. При налете они использовали грузовик, который был подделан под транспортное средство полиции.
Это не первый случай нападения на аэропорты в Бразилии. В марте 2018 года в этой же самой воздушной гавани воры украли 5 миллионов долларов в одном из самолётов за 6 минут, не произведя ни одного выстрела.
В июле этого года грабители, переодевшись полицейскими, похитили 750 килограммов золота в другом аэропорту Сан-Паулу.
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