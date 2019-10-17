В Бразилии ограбление стало причиной закрытия аэропорта, сообщили СМИ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 окт – РИА Новости. Ограбление компании, перевозящей ценности, привело к временному закрытию международного аэропорта Виракопус в штате Сан-Паулу (Бразилия), сообщает издание Ограбление компании, перевозящей ценности, привело к временному закрытию международного аэропорта Виракопус в штате Сан-Паулу (Бразилия), сообщает издание G1.

Были ранены два сотрудника безопасности, из-за чего пришлось закрыть терминал с 10.00 и до 10.20 (16.00-16.20) в четверг.

Налётчики пробрались в грузовой терминал аэропорта, блокировав подъезды к нему грузовиками, которые они подожгли.

Грабители перехватили контейнер компании, перевозившей деньги для последующей погрузки в самолёт. При налете они использовали грузовик, который был подделан под транспортное средство полиции.

Это не первый случай нападения на аэропорты в Бразилии. В марте 2018 года в этой же самой воздушной гавани воры украли 5 миллионов долларов в одном из самолётов за 6 минут, не произведя ни одного выстрела.