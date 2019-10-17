Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T19:31Z
https://ria.ru/20191017/1559912233.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/102270/18/1022701862_0:246:2768:1803_1036x0_80_0_0_514e48535548067729a43f2253d4f749.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ отметила необходимость сохранить связи с частью греческого духовенства

19:31 17.10.2019
356
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Купола. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Решение Русской православной церкви о сохранении связи с духовенством Элладской церкви, выступившим против признания украинских раскольников, связано с тем, что "нельзя относиться одинаково к тем, кто сражается с расколом, и тем, кто его просто принимает", заявил РИА Новости член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.
Синод Русской православной церкви в четверг заявил, что РПЦ сохранит молитвенную связь со всеми епископами и священнослужителями Элладской православной церкви, которые не признают украинских раскольников, и "не запятнает себя сослужением с раскольническими лжеиерархами".
"Я считаю, что мы не можем относиться одинаково к тем, кто сражается с расколом, и тем, кто его просто принимает. Жесткую борьбу с расколом сейчас ведут митрополиты Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский. Разорвать отношения с ними – это было бы странно", - сказал Новиков.
По его словам, в вопросе признания "новой церкви" Украины разница между Элладской православной церковью и Константинопольским патриархатом (с которым Русская церковь полностью прервала евхаристическое общение в 2018 году – ред.) в том, что в последнем никто из иерархов не выступил против своего патриарха Варфоломея: "все сидели молча".
Купола
15 октября, 23:28Религия и мировоззрение
Митрополит Пирейский назвал признание "новой церкви" Украины безумием
"В ЭПЦ мы столкнулись не просто с выступлениями, а с серьезной борьбой вплоть до возможного разрыва по этому вопросу между иерархами Элладской церкви", - подытожил Новиков.
Элладская православная церковь 12 октября признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников – это обстоятельство "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам. Они назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокефалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
Патриарх Варфоломей
15 сентября, 07:52Религия и мировоззрение
В Фанаре нашли "виновного" в ситуации с церковью на Украине
ЭПЦ - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
1111102
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦЭлладская православная церковьАндрей НовиковРусская православная церковьГрецияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Иверский монастырь на горе Афон
На Афоне появились лозунги против приезда Варфоломея
РИА
Новости
Купола
Экс-представитель греческой церкви в ЕС назвал решение по ПЦУ переворотом
Салоники
РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
Лента
новостей
Служба в соборе
РПЦ не будет поминать архиепископа Иеронима, если он признает раскольников
Купола
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
РПЦ сохранит связь с клириками ЭПЦ, не признавшими украинских раскольников
Виды Греции. Салоники
СМИ: греческая церковь оказалась в ситуации хаоса из-за признания ПЦУ
Софийский собор в Киеве
Греческий митрополит предложил провести собор по "новой церкви" Украины
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич рассказал, что необходимо для отвода сил в Петровском и Золотом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл прокомментировал признание в мире украинских раскольников
Купола Верхоспасского собора Московского Кремля
У главы церковной дипломатии появился еще один заместитель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36Путин поздравил Российский научный центр "Прикладная химия" с юбилеем
10:35Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
10:34Косачев назвал соглашение США и Турции по Сирии событием со знаком плюс
10:30В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния