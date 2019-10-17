РПЦ отметила необходимость сохранить связи с частью греческого духовенства

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Решение Русской православной церкви о сохранении связи с духовенством Элладской церкви, выступившим против признания украинских раскольников, связано с тем, что "нельзя относиться одинаково к тем, кто сражается с расколом, и тем, кто его просто принимает", заявил РИА Новости член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.

Синод Русской православной церкви в четверг заявил, что РПЦ сохранит молитвенную связь со всеми епископами и священнослужителями Элладской православной церкви, которые не признают украинских раскольников, и "не запятнает себя сослужением с раскольническими лжеиерархами".

"Я считаю, что мы не можем относиться одинаково к тем, кто сражается с расколом, и тем, кто его просто принимает. Жесткую борьбу с расколом сейчас ведут митрополиты Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский. Разорвать отношения с ними – это было бы странно", - сказал Новиков.

По его словам, в вопросе признания "новой церкви" Украины разница между Элладской православной церковью и Константинопольским патриархатом (с которым Русская церковь полностью прервала евхаристическое общение в 2018 году – ред.) в том, что в последнем никто из иерархов не выступил против своего патриарха Варфоломея: "все сидели молча".

"В ЭПЦ мы столкнулись не просто с выступлениями, а с серьезной борьбой вплоть до возможного разрыва по этому вопросу между иерархами Элладской церкви", - подытожил Новиков.

Элладская православная церковь 12 октября признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников – это обстоятельство "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".

Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам. Они назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокефалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.

ЭПЦ - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.