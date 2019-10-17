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РИА Новости
Ядерные технологии

Глава "Росатома" пригласил руководителя ИТЭР в Россию

19:25 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на форуме "Арктика – территория диалога". 9 апреля 2019
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на форуме Арктика – территория диалога. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС (Франция), 17 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Глава "Росатома" Алексей Лихачев пригласил руководителя международной организации ИТЭР Бернара Биго посетить Россию, в том числе свой родной город Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр.
"Я не могу не воспользоваться нашей встречей, чтобы не пригласить вас в Россию. Пожалуйста, найдите пару-тройку дней. Что бы вы ни захотели посмотреть - все покажем! Мы можем пригласить даже в мой родной город Саров, в (Российский) федеральный ядерный центр", - сказал глава "Росатома".
Биго, в свою очередь, сказал, что рад приглашению и пообещал воспользоваться им.
"Это будет удовольствием для меня. Я бы хотел попасть в Санкт-Петербург на производство (магнитных) катушек ... Саров - это тоже хорошо. Я раньше был главой Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (СЕА), и Саров я знаю, это очень ценный для нас центр. Обещаю, как только у меня будут тут первые конкретные результаты в ближайшее время, я приеду", - заключил глава ИТЭР.
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Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В основе создаваемого реактора лежит использование термоядерной системы токамак — установки для магнитного удержания плазмы, имеющей вид кольца. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.
Магнитная катушка для ИТЭР разработана специалистами АО "НИИЭФА" и изготавливается на Средне-Невском судостроительном заводе.
Проект ИТЭР. Архивное фото
6 августа 2018, 12:19РИА Новости
В России создадут робот-томограф для проекта термоядерного реактора ИТЭР
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Ядерные технологииИТЭРАлексей ЛихачевРосатомРоссияВ мире
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