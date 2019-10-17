Глава "Росатома" пригласил руководителя ИТЭР в Россию

СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС (Франция), 17 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Глава "Росатома" Алексей Лихачев пригласил руководителя международной организации ИТЭР Бернара Биго посетить Россию, в том числе свой родной город Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр.

"Я не могу не воспользоваться нашей встречей, чтобы не пригласить вас в Россию. Пожалуйста, найдите пару-тройку дней. Что бы вы ни захотели посмотреть - все покажем! Мы можем пригласить даже в мой родной город Саров, в (Российский) федеральный ядерный центр", - сказал глава "Росатома".

Биго, в свою очередь, сказал, что рад приглашению и пообещал воспользоваться им.

"Это будет удовольствием для меня. Я бы хотел попасть в Санкт-Петербург на производство (магнитных) катушек ... Саров - это тоже хорошо. Я раньше был главой Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (СЕА), и Саров я знаю, это очень ценный для нас центр. Обещаю, как только у меня будут тут первые конкретные результаты в ближайшее время, я приеду", - заключил глава ИТЭР.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В основе создаваемого реактора лежит использование термоядерной системы токамак — установки для магнитного удержания плазмы, имеющей вид кольца. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.