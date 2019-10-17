На Афоне появились лозунги против приезда Варфоломея

"Вон со Святой Горы, Варфоломей, который разрывает церковь Христа", - говорится на одной надписи. "Антихрист Варфоломей, Святая Гора не хочет тебя",- гласит вторая. Судя по фотографиям, надписи нанесли одни люди.

Агентство сообщает также, что за два дня по визита патриарха, 17 октября, на Афон едет генконсул США в Салониках Грегори Пфледжер (Gregory W. Pfleger). Он встретится с управлением монашеской республики в Кариесе. В ходе двухдневной поездки американский генконсул будет ночевать в двух разных монастырях. Агентство не уточняет, в каких.