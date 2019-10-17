На Афоне появились лозунги против приезда Варфоломея

АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости. На Афоне накануне приезда Константинопольского патриарха Варфоломея появились лозунги против данного визита, пишет агентство церковных новостей Romfea.
Варфоломей 18-19 октября будет в Салониках, а 19-22 октября посетит Афон.
Паломники прислали в агентство две фотографии, иллюстрирующие реакцию на визит Варфоломея, пишет агентство.
Надписи были нанесены спреем на стену возле Иверского монастыря.
"Вон со Святой Горы, Варфоломей, который разрывает церковь Христа", - говорится на одной надписи. "Антихрист Варфоломей, Святая Гора не хочет тебя",- гласит вторая. Судя по фотографиям, надписи нанесли одни люди.
Агентство сообщает также, что за два дня по визита патриарха, 17 октября, на Афон едет генконсул США в Салониках Грегори Пфледжер (Gregory W. Pfleger). Он встретится с управлением монашеской республики в Кариесе. В ходе двухдневной поездки американский генконсул будет ночевать в двух разных монастырях. Агентство не уточняет, в каких.