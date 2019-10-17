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РИА Новости
Религия и мировоззрение

На Афоне появились лозунги против приезда Варфоломея

19:22 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИверский монастырь на горе Афон
Иверский монастырь на горе Афон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости. На Афоне накануне приезда Константинопольского патриарха Варфоломея появились лозунги против данного визита, пишет агентство церковных новостей Romfea.
Варфоломей 18-19 октября будет в Салониках, а 19-22 октября посетит Афон.
Паломники прислали в агентство две фотографии, иллюстрирующие реакцию на визит Варфоломея, пишет агентство.
Надписи были нанесены спреем на стену возле Иверского монастыря.
"Вон со Святой Горы, Варфоломей, который разрывает церковь Христа", - говорится на одной надписи. "Антихрист Варфоломей, Святая Гора не хочет тебя",- гласит вторая. Судя по фотографиям, надписи нанесли одни люди.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
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Агентство сообщает также, что за два дня по визита патриарха, 17 октября, на Афон едет генконсул США в Салониках Грегори Пфледжер (Gregory W. Pfleger). Он встретится с управлением монашеской республики в Кариесе. В ходе двухдневной поездки американский генконсул будет ночевать в двух разных монастырях. Агентство не уточняет, в каких.
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Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)ГрецияВ мире
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