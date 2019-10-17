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РИА Новости

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

19:16 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
"Мы также сегодня обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены на иностранных медиаресурсах, таких, как "Радио Свобода", "Настоящее время", "Медуза", Русская служба BBC, "МБХ медиа", "Голос Америки", - сказал Пискарев по итогам заседания комиссии.
По его словам, перечисленные СМИ нарушали законы РФ в "день тишины" перед выборами 8 сентября. "Мы с согласия комиссии направляем материалы в Роскомнадзор и генпрокуратуру для принятия мер реагирования", - сказал Пискарев.
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