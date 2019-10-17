Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

"Мы также сегодня обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены на иностранных медиаресурсах, таких, как "Радио Свобода", "Настоящее время", "Медуза", Русская служба BBC, "МБХ медиа", "Голос Америки", - сказал Пискарев по итогам заседания комиссии.