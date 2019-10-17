Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T19:06Z
https://ria.ru/20191017/1559911646.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155990/63/1559906306_0:0:3134:1763_1036x0_80_0_0_684b221c2ee1e15e745b4e6f024ab381.jpg
РИА Новости

Путин направил приветствие участникам премии "Импульс добра"

19:06 17.10.2019
165
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей церемонии вручения VIII ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России "Импульс добра", и отметил, что она присуждается тем, кто стремится изменить жизнь к лучшему, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии "Импульс добра" ... Ежегодно эта престижная премия присуждается тем, кто воплощает свои идеи в реальные дела и начинания, стремится изменить жизнь к лучшему", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин
13 октября, 19:39РИА Новости
Путин направил приветствие участникам фестиваля "Белая трость"
Путин отметил, что за прошедшее время премия объединила вокруг себя сплоченную команду энергичных и неравнодушных людей, а также внесла серьезный вклад в продвижение социального предпринимательства в России.
Президент заметил, что лауреаты "Импульса добра" возрождают народные промыслы и производства, заботятся о детях и старшем поколении и осуществляют другие важные инициативы. Он добавил, что работа лауреатов заслуживает уважения и является примером ответственного отношения к общественным проблемам.
Путин выразил уверенность, что принятый закон о социальном предпринимательстве поможет успешно решать социальные задачи и повысить эффективность труда участников премии.
"Поздравляю лауреатов с высокой наградой, желаю творческой энергии и всего наилучшего", - заключил Путин.
Ящик для сбора пожертвований
8 октября, 16:00РИА Новости
Госдума поддержала проект о понятии "ящик для сбора пожертвований"
300002
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
РИА
Новости
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Лента
новостей
Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Барабанщик группы Queen Роджер Тейлор
Барабанщик Queen ответил критикам фильма "Богемская рапсодия"
Полиция
Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Погибшая в Новосибирске школьница перед смертью попросила прощения у друга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
Лента новостейМолния