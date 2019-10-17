Путин направил приветствие участникам премии "Импульс добра"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей церемонии вручения VIII ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России "Импульс добра", и отметил, что она присуждается тем, кто стремится изменить жизнь к лучшему, соответствующая телеграмма опубликована на Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей церемонии вручения VIII ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России "Импульс добра", и отметил, что она присуждается тем, кто стремится изменить жизнь к лучшему, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии "Импульс добра" ... Ежегодно эта престижная премия присуждается тем, кто воплощает свои идеи в реальные дела и начинания, стремится изменить жизнь к лучшему", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что за прошедшее время премия объединила вокруг себя сплоченную команду энергичных и неравнодушных людей, а также внесла серьезный вклад в продвижение социального предпринимательства в России.

Президент заметил, что лауреаты "Импульса добра" возрождают народные промыслы и производства, заботятся о детях и старшем поколении и осуществляют другие важные инициативы. Он добавил, что работа лауреатов заслуживает уважения и является примером ответственного отношения к общественным проблемам.

Путин выразил уверенность, что принятый закон о социальном предпринимательстве поможет успешно решать социальные задачи и повысить эффективность труда участников премии.