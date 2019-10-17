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РИА Новости

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

19:01 17.10.2019 (обновлено: 19:42 17.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пробки в Москве достигли 9 баллов, машины стоят в них практически на всей внутренней стороне Садового кольца, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Участок затрудненного движения на внутренних полосах Садового кольца начинается на пересечении с улицей Воронцово Поле и заканчивается на пересечении с Большим Каретным переулком.
На внешней стороне Садового кольца движение свободнее. Проблемный отрезок начинается на пересечении Ленинского проспекта и заканчивается на Николоямской набережной.
На внешней стороне Третьего транспортного кольца пробка растянулась от Нижегородского района до пересечения с Савеловским проездом.
Троллейбусы на улице в Москве. Архивное фото
Вчера, 17:34РИА Новости
На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
Как сообщил, в свою очередь, центр организации дорожного движения в Москве (ЦОДД) в Twitter, сложнее всего транспортная обстановка на Садовом кольце, ТТК, Профсоюзной улице и на востоке МКАД. При этом на большинстве вылетных магистралей движение "рабочее".
"Если есть возможность, отложите поездки на более позднее время. После 19:30 ситуация нормализуется", - советует ЦОДД.
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