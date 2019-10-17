Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пробки в Москве достигли 9 баллов, машины стоят в них практически на всей внутренней стороне Садового кольца, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Участок затрудненного движения на внутренних полосах Садового кольца начинается на пересечении с улицей Воронцово Поле и заканчивается на пересечении с Большим Каретным переулком.

На внешней стороне Садового кольца движение свободнее. Проблемный отрезок начинается на пересечении Ленинского проспекта и заканчивается на Николоямской набережной.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца пробка растянулась от Нижегородского района до пересечения с Савеловским проездом.

Как сообщил, в свою очередь, центр организации дорожного движения в Москве (ЦОДД) в Twitter, сложнее всего транспортная обстановка на Садовом кольце, ТТК, Профсоюзной улице и на востоке МКАД. При этом на большинстве вылетных магистралей движение "рабочее".