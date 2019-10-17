Депутат от "Слуги народа" распространял в Раде билеты на концерт

Сообщается, что у "Квартала 95" были анонсированы концерты на 15 и 16 октября. На концерте 15 числа, в частности, присутствовали лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат и чемпион мира Жан Беленюк, а также сам Корявченков, который распространял билеты. Также среди гостей были замечены президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. Шестнадцатого октября был анонсирован "концерт на бис".