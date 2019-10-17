Депутат от "Слуги народа" распространял в Раде билеты на концерт

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", бывший актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, известный как "Юзик", распространял в парламенте билеты на концерт "Вечернего квартала".
"На фото видно, как Корявченков передает билеты на концерт ряду депутатов. В то же время в руках "Юзика" была целая пачка билетов на концерт, который состоялся в тот же день, 16 октября, в 19.00 (совпадает с мск - ред.) во Дворце "Украина", - сообщает издание "112. Украина" в четверг.
Юзик раздавал в Раде билеты на концерт «Квартала», пока депутаты обсуждали антикоррупционный законhttps://t.co/6wtw4A0fZ3— Украина • РУ (@ukraina_ru) 17 октября 2019 г.
Сообщается, что у "Квартала 95" были анонсированы концерты на 15 и 16 октября. На концерте 15 числа, в частности, присутствовали лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат и чемпион мира Жан Беленюк, а также сам Корявченков, который распространял билеты. Также среди гостей были замечены президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. Шестнадцатого октября был анонсирован "концерт на бис".