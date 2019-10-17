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РИА Новости

Депутат от "Слуги народа" распространял в Раде билеты на концерт

19:00 17.10.2019 (обновлено: 19:07 17.10.2019)
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© Фото : Квартала 95Актер "Квартала 95" Юрий Корявченков
Актер Квартала 95 Юрий Корявченков
© Фото : Квартала 95
Актер "Квартала 95" Юрий Корявченков. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", бывший актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, известный как "Юзик", распространял в парламенте билеты на концерт "Вечернего квартала".
"На фото видно, как Корявченков передает билеты на концерт ряду депутатов. В то же время в руках "Юзика" была целая пачка билетов на концерт, который состоялся в тот же день, 16 октября, в 19.00 (совпадает с мск - ред.) во Дворце "Украина", - сообщает издание "112. Украина" в четверг.
Сообщается, что у "Квартала 95" были анонсированы концерты на 15 и 16 октября. На концерте 15 числа, в частности, присутствовали лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат и чемпион мира Жан Беленюк, а также сам Корявченков, который распространял билеты. Также среди гостей были замечены президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. Шестнадцатого октября был анонсирован "концерт на бис".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
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